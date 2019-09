A seguito della defezione di alcuni musicisti, cambia il programma delle prossime quattro serate del XXXIV festival “Ai Confini tra Sardegna e Jazz”.

A seguito di non meglio specificati eventi e motivazioni, che l’Associazione Punta Giara si riserva di verificare nelle sedi opportune, Nicole Mitchell e i componenti della sua Black Earth Ensamble non presenzieranno all’edizione del Festival dell’anno corrente conseguentemente vengono annullati i due soli di Joshua White e Ben Lamar (rispettivamente 6 e 8 settembre) e il concerto della Black Earth Ensemble (7 settembre). A seguito di queste defezioni il Direttivo dell’Associazione e la Direzione Artistica hanno elaborato, dopo attente valutazioni, la seguente modifica del programma nel pieno rispetto della linea artistica e del tema del proposto per questa edizione:

5 settembre: Lonnie Holley Trio

Line up: Lonnie Holley, piano

Joshua Randall, chitarra

Thomas Nistor, batteria

Matthew Shipp Trio

Line up: Matthew Shipp, piano

Michael Bisio, basso

Newman Taylor Baker, batteria

6 settembre: Exploding Star Orchestra – Galactic Parables III

Line up: Rob Mazurek, cornetta, elettronica

Deman Locks, voce, elettronica

Tomeka Reid, violoncello

Pasquale Mirra, vibrafono

Jason Stein, clarinetto

Josh Abrams, basso

Lisa Alverado, gong, armonium

Mikael Patrick Avery, batteria, percussioni

Hamid Drake, batteria e percussioni

7 settembre: Joshua Abrams & Natural Information Society.

Line up: Josh Abrams, contrabasso

Lisa Alverado, gong, armonium

Mikael Avery, batteria e percussioni

Jason Stein, clarinetto

Hamid Drake, batteria, percussioni

8 settembre: Exploding Star Orchestra Re-Immaginations Porgy and Bess

Line up: Rob Mazurek, cornetta, elettronica

Deman Locks, voce, elettronica

Tomeka Reid, violoncello

Pasquale Mirra, vibrafono

Jason Stein, clarinetto

Josh Abrams, basso

Lisa Alverado, gong, armonium

Mikael Patrick Avery, batteria, percussioni

Hamid Drake, batteria e percussioni.

Per chi avesse già acquistato il biglietto per le serate del 5, 6, 7 e 8 settembre e per chi sia in possesso di abbonamento si avvisa che sarà possibile richiedere il rimborso per la modifica subita al programma nelle date suddette, qualora la nuova proposta artistica non fosse gradita.

Per informazioni su come chiedere ed ottenere il rimborso dei biglietti ci si può rivolgere agli Uffici dell’Associazione Punta Giara (anche scrivendo una e-mail all’indirizzo comunicazione@santannarresijazz.it) o presso il Box Office, qualora l’acquisto sia avvenuto presso uno dei punti vendita del circuito Box-office Sardegna.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments