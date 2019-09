Agevolazioni tariffarie per i passeggeri non residenti nei collegamenti per le isole di San Pietro e La Maddalena, dal 1/10/2019 al 31/12/2019. A seguito della ripartizione delle risorse finanziate dalla Regione Autonoma della Sardegna ai comuni di Carloforte e La Maddalena per l’anno 2019 per l’abbattimento dei costi di trasporto marittimo interno per le isole minori sostenuti dai passeggeri non residenti, è stata autorizzata la spesa di 500.000 euro in favore dei due enti locali direttamente coinvolti, da distribuire equamente tra le sue comunità isolane.

In concertazione con le società di navigazione Delcomar srl ed Ensamar srl e, in considerazione dell’entità dei fondi a disposizione, il comune di Carloforte ha stabilito che tutti i giorni, dal 1 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019, sulle linee Carloforte/Portovesme e Carloforte/Calasetta e, per entrambi i regimi di convenzione diurno e notturno, alle tariffe ordinarie relative ai passeggeri non residenti, verrà applicata la seguente scontistica:

• weekend: sconto di 4,80 € sul passeggero e 10,00 € sull’autovettura;

• infrasettimanali: sconto di 5,60 € sul passeggero e 12 € sull’autovettura.

Tale formula di scontistica tariffaria, sarà operativa solamente nella formula A/R (andata e ritorno) e la scontistica del weekend verrà applicata dalla prima corsa del venerdì fino alle ore 12.00 del lunedì successivo.

