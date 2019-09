Banca d’Italia seleziona 55 laureati in discipline economico-aziendali, economico-finanziarie, giuridiche e statistiche.

La Banca d’Italia indice i seguenti concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di:

30 Esperti con orientamento nelle discipline economico-aziendali, da destinare in via prevalente alle attività di vigilanza sul sistema bancario e finanziario, a livello centrale e territoriale, e di risoluzione e gestione delle crisi nonché alle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia

5 Esperti con orientamento nelle discipline economico-finanziarie, da destinare in via prevalente alle attività connesse con i mercati, i sistemi di pagamento e l’attuazione della politica monetaria

10 Esperti con orientamento nelle discipline giuridiche

10 Esperti con orientamento nelle discipline statistiche.

​Sono richiesti i seguenti requisiti:

Laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi: scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S); scienze dell’economia (LM-56 o 64/S); finanza (LM-16 o 19/S); statistica economica, finanziaria ed attuariale (91/S); scienze statistiche (LM82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83); ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S); matematica (LM-40 o 45/S); fisica (LM-17 o 20/S); giurisprudenza (LMG-01 o 22/S); relazioni internazionali (LM-52 o 60/S); scienze della politica (LM-62 o 70/S); altra laurea equiparata ad uno dei suddetti titoli.

Diploma di laurea di “vecchio ordinamento”, conseguito con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti discipline: economia e commercio; economia politica; statistica; matematica; fisica; giurisprudenza; scienze politiche; scienze dell’amministrazione; scienze internazionali e diplomatiche; scienze strategiche; altra laurea a esso equiparata o equipollente per legge.

La domanda di partecipazione va compilata utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia.

Per ciascuno dei concorsi la Banca d’Italia procederà a una preselezione mediante test nel caso in cui le relative domande di partecipazione siano superiori alle 2.500 unità. Il test preselettivo è articolato in due sezioni finalizzate all’accertamento della conoscenza:

delle materie previste per la prova scritta di cui ai programmi allegati;

della lingua inglese.

Le prove consistono in una prova scritta e in una prova orale sulle materie indicate nei programmi allegati al bando di concorso e si svolgono a Roma.

La domanda deve essere presentata entro il termine delle ore 16:00 del 27 settembre.

