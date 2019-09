Collaboratori amministrativi laureati. A Catania un concorso per 15 a tempo indeterminato. Scadenza imminente.

L’ARNAS Garibaldi Catania ha indetto un concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di 15 posti di collaboratore amministrativo Professionale, categoria D.

Oltre ai normali requisiti di legge è richiesto, come requisito specifico, il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Diploma di laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche o equipollenti, conseguito secondo il vecchio ordinamento, ovvero Lauree Specialistiche o Lauree Magistrali equiparate alle precedenti.

Le prove d’esame sono le seguenti:

prova scritta, svolgimento di elaborato o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinente al profilo di collaboratore professionale amministrativo;

prova pratica, consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;

prova orale, su elementi di Legislazione Sanitaria, Diritto Amministrativo, nonché su elementi di informatica e sulla verifica della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua straniera scelta tra inglese e francese.

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere presentate in un unico file in formato pdf, esclusivamente tramite Casella di Posta Elettronica Certificata, di cui il partecipante sia titolare all’indirizzo indicato nel bando.

La scadenza per l’invio delle domande di ammissione è il prossimo 26 settembre 2019.

