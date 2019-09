Con il seminario “Scenario competitivo del comparto lattiero caseario ovino” prende il via, a Nuoro, l’iniziativa per esperti, operatori e giornalisti provenienti da tutta Europa.

Partirà a Nuoro il 25 settembre la speciale iniziativa itinerante dedicata a OVINUS, 1° Concorso internazionale dei formaggi ovini promosso da Laore Sardegna, agenzia per lo sviluppo in agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna, Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato di Nuoro, Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano DOP, Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo DOP, Consorzio per la tutela del formaggio Fiore Sardo DOP e OILOS, Organismo interprofessionale latte ovino sardo.

Una “tre giorni” dedicata a un gruppo selezionato di operatori nazionali e internazionali, giornalisti specializzati e rappresentanti dei Consorzi di tutela delle principali DOP, concepita come una preziosa occasione di conoscenza e networking in vista del Concorso OVINUS, previsto per marzo 2020 e riservato a diverse categorie di formaggi ottenuti esclusivamente da latte di pecora.

Il seminario di avvio, aperto al pubblico, si terrà mercoledì 25 alle 16.30 nella sala convegni della Camera di Commercio di Nuoro, in via Papandrea 8. A confrontarsi sullo “Scenario competitivo del comparto lattiero caseario ovino” saranno – con i promotori del Concorso e gli ospiti nazionali e internazionali – esperti come Angelo Frascarelli (Università degli Studi di Perugia) e Leo Bertozzi (Origin Italia), che si soffermeranno rispettivamente sulla nuova Politica Agricola Comune e sul ruolo dei Consorzi nella tutela delle Denominazioni di Origine Protetta.L’iniziativa proseguirà giovedì 26 con l’educational tour fra Birori e Gavoi, con visite agli stabilimenti produttivi di Pecorino Romano DOP e Pecorino Sardo DOP e al Museo del Fiore Sardo. La giornata, riservata agli ospiti, si concluderà con un laboratorio sensoriale di presentazione dei formaggi ovini DOP in abbinamento con vini del territorio: laboratorio proposto a Nuoro il giorno successivo, venerdì 27, a un gruppo selezionato di operatori della ristorazione.

