Conciliamo: 74 milioni per progetti su welfare e conciliazione lavoro/famiglia.

“#Conciliamo” è il bando che mette a disposizione 74 milioni di euro per progetti di conciliazione famiglia-lavoro. I fondi sono destinati a interventi che promuovano un welfare su misura delle famiglie e per migliorare la qualità della vita di mamme e papà lavoratori. L’iniziativa è stata lanciata dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il progetto mira a coinvolgere imprese, società cooperative e soggetti collettivi con almeno 50 lavoratori a tempo indeterminato. Potranno essere finanziate, se meritevoli, anche azioni in corso. Il termine per inviare le proposte è il 15 ottobre 2019 alle ore 12.00.

Obiettivi dell’intervento sono il rilancio demografico, l’incremento dell’occupazione femminile, riequilibrio dei carichi di lavoro fra uomini e donne, sostegno alle famiglie con disabilità, tutela della salute, contrasto all’abbandono degli anziani.

