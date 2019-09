Concorso dell’Esercito per laureati. Selezione per 60 Allievi Tenenti in ferma prefissata.

Il ministero della Difesa ha pubblicato il bando di selezione per l’ammissione di 60 allievi al 10° corso Allievi Tenenti in ferma prefissata (AUFP) dell’Esercito per il conseguimento della nomina a Tenente in Ferma Prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri, Sanitario e di Commissariato dell’Esercito.

La scadenza del bando è 19 settembre 2019.

Il concorso è aperto ai laureati e prevede una selezione per titoli ed esami; le procedure concorsuali prevedono anche l’espletamento di prove di cultura e di efficienza fisica, e accertamenti sanitari e attitudinali.

I 60 posti sono così suddivisi:

Corpo degli Ingegneri, 22 posti:

n. 3 per laureati in Ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27);

n. 5 per laureati in Ingegneria elettronica (LM 29);

n. 5 per laureati in Ingegneria informatica (LM 32) o Informatica (LM 18) o Sicurezza Informatica (LM 66);

n. 2 per laureati in Ingegneria meccanica (LM 33);

n. 4 per laureati in Ingegneria civile (LM 23) con abilitazione all’esercizio della professione;

n. 1 per laureati in Architettura e ingegneria edile architettura (LM 4), con abilitazione all’esercizio della professione;

n. 2 per laureati in Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM 35), con abilitazione all’esercizio della professione.

Corpo Sanitario, 27 posti:

n. 25 per laureati in Medicina e chirurgia (LM 41), con abilitazione all’esercizio della professione;

n. 2 per laureati in Medicina veterinaria (LM 42), con abilitazione all’esercizio della professione.

Corpo di Commissariato, 11 posti:

n. 6 per laureati in Giurisprudenza (LGM/01);

n. 5 per laureati in Scienze dell’economia (LM 56).

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate attraverso l’apposita procedura online.

