Continua, a Carbonia, l’azione di prevenzione dei volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga. Come nelle scorse settimane i volontari questa sera, mercoledì 4 settembre,distribuiranno centinaia di libretti informativi sulle reali conseguenze causate dall’uso di sostanze stupefacenti.

«Il dibattito sulle droghe “leggere” e “pesanti” appassiona soprattutto coloro che sono favorevoli alla legalizzazione di quelle leggere, convinti che con questo provvedimento si toglierebbe lo spaccio dalle mani della criminalità, incrementerebbe le entrate nelle casse dell’erario e si avrebbe il controllo di coloro che ne fanno uso, quasi che se lo spacciatore è lo stato va bene, e che il consumo di quella sostanza non produca lo stesso effetto su chi ne fa uso. Una filosofia un pò bizzarra che non tiene conto e delle esperienze del passato e dei paesi dove questo provvedimento è in vigore e delle conseguenze sul futuro dei nostri giovani. La necessità di promuovere una nuova cultura del rispetto di sé nasce anche dall’informazione diffusa e corretta sui devastanti effetti personali e sociali delle droghe, i volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga saranno sempre dalla parte dei giovani e contro la cultura della morte che le droghe causano ovunque si diffondono.»

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments