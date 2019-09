Cresce l’attesa per il Rally Terra Sarda-Rally della Gallura, organizzato dalla Porto Cervo Racing, in programma dal 4 al 6 ottobre.

Ci sarà tempo sino a venerdì 27 settembre per iscriversi all’ottava edizione del Rally Terra Sarda, in programma dal 4 al 6 ottobre, organizzata dalla Porto Cervo Racing.

Il Rally, su asfalto, con partenza da Tempio Pausania e arrivo ad Arzachena, è composto da nove prove speciali (quattro il sabato e le restanti la domenica), 82,56 chilometri cronometrati e 410,55 complessivi.

Il “Terra Sarda”, valido per la Coppa Rally di Zona Aci Sport e per il Sardegna Rally Cup, conta già un buon numero di iscritti, 65 equipaggi di cui 5 stranieri, quantità destinata a crescere, complice lo splendido e accogliente territorio della Gallura, e non ultimo, la passione, l’esperienza e il grande impegno dello staff della Porto Cervo Racing. Uno staff organizzativo che, nei giorni dell’evento, sarà composto da 300 persone, così suddiviso: due direttori di gara, segretarie di manifestazione, commissari sportivi e tecnici, 140 ufficiali di gara, verificatori sportivi e tecnici, 40 cronometristi della Federazione Italiana Cronometristi, addetti al servizio radio-telecomunicazioni dell’associazione radioamatori italiani, personale addetto ai carri soccorso Aci, medici, addetti alle ambulanze, due gruppi di estricazione e addetti all’allestimento del percorso.

Il Rally Terra Sarda, che coinvolge quindici Comuni, coniuga sport e turismo, e dedica particolare attenzione alla valorizzazione del territorio con diverse manifestazioni collaterali che riguardano la sicurezza stradale, la sostenibilità ambientale con l’ideazione del Rally delle 3R recupera, riusa, ricicla, la possibilità di effettuare visite ed escursioni nel territorio, la presenza degli stuntman per far divertire ulteriormente il pubblico, i fuochi d’artificio il 5 ottobre ad Arzachena, sempre sabato la festa al villaggio Rally Golfo di Arzachena, la Settimana dello Sport e l’incontro con i giovani, il Festival Mirtò e la realizzazione di un trailer da parte di un noto regista.

PROGRAMMA “8° RALLY TERRA SARDA”

Venerdì 27 settembre:

ore 24.00 Chiusura iscrizioni

Venerdì 4 ottobre:

ore 09-18.00 Distribuzione road book – Arzachena c/o Auditorium comunale

ore 09-19.30 Ricognizioni con vetture di serie

ore 19-20.30 Distribuzione targhe e numeri di gara – Tempio Pausania (c/o ex Convento degli Scolopi, piazza del Carmine)

ore 19-20.30 Verifiche sportive ante-gara per i concorrenti che effettuano lo Shakedown (c/o ex Convento degli Scolopi, piazza del Carmine – Tempio Pausania)

ore 19.30-21 Verifiche tecniche ante-gara per i concorrenti che effettuano lo shakedown (c/o Corso Matteotti – Tempio Pausania)

Sabato 5 ottobre:

ore 08-11.00 Distribuzione targhe e numeri di gara – Tempio Pausania (c/o ex Convento degli Scolopi, piazza del Carmine)

ore 08-11.00 Verifiche sportive ante-gara per tutti gli altri concorrenti (c/o ex Convento degli Scolopi, piazza del Carmine – Tempio Pausania)

ore 8.30-11.30 Verifiche tecniche ante-gara per tutti gli altri concorrenti (c/o Corso Matteotti, Tempio Pausania)

ore 8.00-11.00 Shakedown “Aggius” (c/o strada Loc. La Fraigata, Ponte Conca di Ciara, Comune di Aggius)

ore 14.30 Partenza 8° Rally Terra Sarda – Tempio Pausania, c/o Corso Matteotti

ore 14.59 PS 1 “Calangianus 1”

ore 15.23 PS 2 “Sant’Antonio di Gallura 1”

ore 15.59 Riordino 1 – Luras, via Tirso

ore 16.34 Parco assistenza – Tempio Pausania

ore 17.32 PS 3 “Calangianus 2”

ore 17.56 PS 4 “Sant’Antonio di Gallura 2”

ore 18.39 Arrivo 1ª tappa – Arzachena, piazza Risorgimento

ore 18.40 Riordino 2 IN – Arzachena, piazza Filigheddu

Domenica 6 ottobre:

ore 08.30 Riordino 2 OUT – Arzachena, piazza Filigheddu

ore 08.38 Parco assistenza – Arzachena, via Paolo Dettori

ore 09.42 PS 5 “Luogosanto – Aglientu 1”

ore 10.15 Riordino 3 – Luogosanto, piazza Duomo

ore 11.00 Parco assistenza – Arzachena, via Paolo Dettori

ore 11.46 PS 6 “Porto Cervo 1”

ore 12.52 PS 7 “Luogosanto-Aglientu 2”

ore 13.25 Riordino 4 – Luogosanto, piazza Duomo

ore 14.10 Parco assistenza – Arzachena, via Paolo Dettori

ore 14.56 PS 8 “Porto Cervo 2”

ore 16.02 PS 9 “Luogosanto-Aglientu 3”

ore 17.00 Arrivo e premiazione 8° Rally Terra Sarda – Arzachena, piazza Risorgimento

