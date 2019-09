Desirè Manca (M5S) ha presentato un’interrogazione per chiedere ad Abbanoa di rendere pubblici i documenti che riguardano l’attività di manutenzione della rete idrica.

«Da giorni ormai il servizio di approvvigionamento idrico nella città di Sassari e in numerosi paesi limitrofi va avanti a singhiozzo. Sono diversi i problemi tecnici che hanno portato tanti Comuni a restare per ore o per intere giornate con i rubinetti a secco. Tra questi, cito quello che ha interessato una condotta di collegamento dell’acquedotto del Bidighinzu, per cui a causa della presenza di aria nelle tubature non è stato possibile riempire i serbatoi comunali di Usini, Tissi, Olmendo, per citarne solo alcuni. Ma non basta: sempre in questi giorni, come denunciato dall’associazione sarda nefropatici, emodializzati e trapiantai (Asnet), i pazienti del centro dialisi dell’ospedale San Camillo di Sassari, sono stati costretti a rimandare le cure salvavita, parrebbe proprio a causa di un intervento sulla rete idrica a opera di Abbanoa. Questo è un fatto gravissimo. Non è accettabile che il servizio idrico si blocchi in modo brusco e senza che siano state predisposte soluzioni alternative.»

La capogruppo del M5S Desirè Manca ha presentato un’interrogazione in Consiglio regionale, con la quale chiede chiarimenti e delucidazioni sull’operato del gestore idrico della Sardegna Abbanoa.

«Alla luce dei gravi problemi che in questi giorni stanno creando pesanti disagi ai cittadini del Nord Sardegna – spiega Desiré Manca – vorrei sapere se oltre al contratto di manutenzione affidato a ditte esterne, esistono dei programmi e dei registri tecnici stilati dai tecnici specializzati di Abbanoa di verifica e controllo dell’operato di tali ditte.»

La capogruppo del M5S Desirè Manca chiede massima trasparenza: «Questa documentazione, oltre ad essere fondamentale, deve essere resa pubblica, facilmente reperibile e consultabile, da parte di tutti gli amministratori e di parte dei cittadini».

