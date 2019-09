Domani, venerdì 27 settembre, a partire dalle ore 9,00, si terrà al T-Hotel, in via dei Giudicati, 66, a Cagliari, l’evento di presentazione del progetto Me.Co., – Mentoring e Comunità per lo sviluppo eco-sostenibile, a valere sul programma Interreg, Italia-Francia Marittimo. Il progetto annovera un partenariato composto dal Capofila, il dipartimento di Economia dell’Università di Genova, e da altri sette partners, italiani e francesi, tra cui Legacoop Sardegna e l’assessorato regionale del Lavoro.

Il progetto Me.Co., ha l’obiettivo di promuovere l’occupazione sostenendo l’autoimprenditorialità nelle filiere prioritarie transfrontaliere legate alla crescita blu e verde, e in particolare persegue l’obiettivo di facilitare lo sviluppo delle Cooperative di Comunità, a livello transfrontaliero, considerandolo un modello innovativo e adeguato allo sviluppo di servizi ed economie locali. Questo modello può rappresentare una spinta per lo sviluppo economico ed un’azione di contrasto allo spopolamento dei territori, nell’ottica di un’aggregazione per filiere, di una efficiente programmazione delle risorse, con l’obiettivo di rilanciare i territori attraverso un progetto innovativo e sostenibile.

Nella tavola rotonda intitolata “Comunità Cooperative per lo Sviluppo dei Territori”, si vuole stimolare un confronto che porti a riflettere e a ripensare strategie nuove per lo sviluppo dei territori, a partire dai principali attori del mondo socio-economico della nostra Isola (Istituzioni regionali e locali, imprese, associazioni di categoria) e mettendo a confronto le diverse esperienze nate all’interno del progetto Me.Co. in Italia ed in Francia.

