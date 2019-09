Due giovani sono stati arrestati per l’accoltellamento di un 20enne avvenuto la notte scorsa al Poetto.

A conclusione delle immediate indagini successive all’accoltellamento di un giovane 20enne avvenuto questa mattina al Poetto, i carabinieri del Norm della Compagnia di Quartu Sant’Elena hanno arrestato per concorso in tentata rapina e in tentato omicidio un 27enne algerino, Z.A., con precedenti di polizia, e un 17enne egiziano, M.M.. Gli accertamenti hanno permesso di accertare come i due giovani, insieme ad almeno altri due individui in corso di identificazione, nel tentativo di sottrarre telefonino e portafogli ad un terzo individuo, abbiano dapprima stordito con spray urticante quindi attinto verosimilmente con un coltello il 20enne, che tentava di difendere l’amico. Al termine delle formalità di rito, l’algerino sarà tradotto presso il carcere di Uta, l’egiziano presso il carcere minorile di Quartucciu.

