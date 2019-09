E’ in corso di svolgimento, a Carbonia, la Festa della Beata Vergine Addolorata.

Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza della Festa della Beata Vergine Addolorata, in corso di svolgimento, il sindaco di Carbonia, Paola Massidda, ha disposto fino a domenica 15 settembre, dalle ore 18.30 fino all’1 del mattino del giorno successivo, la chiusura del traffico veicolare in via Liguria, nel tratto compreso tra via Umbria (piazza Marinai d’Italia) e via Lombardia; via D’Annunzio, nel tratto compreso tra via Messina e via Liguria.

Domenica 15 settembre è prevista la chiusura del traffico veicolare dalle ore 18.00, in concomitanza con il passaggio della processione religiosa, nelle seguenti strade: via Liguria, via Umbria, via Costituente, piazza Repubblica, via Dalmazia (lato interno in prossimità del Supermercato CRAI), via Barbagia, via D’Annunzio.