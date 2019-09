E’ in programma alle 17.30, allo Stadio Comunale “Carlo Zoboli”, l’amichevole Carbonia-Cortoghiana.

E’ in programma alle 17.30, allo Stadio Comunale “Carlo Zoboli”, l’ultima amichevole precampionato del nuovo Carbonia di Andrea Marongiu, contro il Cortoghiana di Marco Farci, matricola del girone A del campionato di Promozione regionale. Per il Carbonia si tratta di un’importante verifica del lavoro di preparazione fin qui svolto, quattro giorni dopo il positivo esordio nell’andata degli ottavi di finale della Coppa Italia, che l’ha visto imporsi 4 a 1 sul campo della San Marco Assemini ’80, a tre giorni dal ritorno di Coppa e a dieci giorni dall’esordio in campionato con la Nuorese. Per il Cortoghiana, viceversa, l’amichevole arriva in una fase della preparazione ancora parziale, considerato che è iniziata dopo Ferragosto.

