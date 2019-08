E’ stato rinviato a data da destinarsi, a causa del maltempo, il concerto di Giovanni Allevi previsto sabato 31 agosto, a Bauladu. Lunedì suonerà a Sant’Anna Arresi.

E’ stato rinviato a causa del maltempo, il concerto per piano solo di Giovanni Allevi in programma ieri sera, sabato 31 agosto, a Bauladu, coda finale della ventunesima edizione del festival Dromos.

L’organizzazione comunicherà quanto prima la data in cui verrà recuperato l’appuntamento con il musicista marchigiano, proposto in collaborazione con il ‘Du – Bauladu Music Festival, e, per chi lo volesse ottenere, le modalità di rimborso dei biglietti già acquistati per il concerto previsto per questa sera; biglietti che saranno comunque validi anche per la nuova data.

Per informazioni, la segreteria di Dromos risponde al numero di telefono 0783310490 e all’indirizzo di posta elettronica dromos@dromosfestival.it. Notizie e aggiornamenti sono disponibili sul sito www.dromosfestival.it e alla pagina facebook del festival (www.facebook.com/).

Ricordiamo che Giovanni Allevi sarà protagonista della quarta giornata del festival “Ai Confini tra Sardegna e Jazz”, lunedì 2 settembre.

