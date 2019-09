Emanuele Cani (segretario regionale PD): «Sul Parco Geominerario, si lavori per recuperare ed evitare che un lavoro di 25 anni vada in malora».

«Quanto accaduto relativamente al Parco Geominerario, con l’espulsione dalla rete dei Geoparchi da parte dell’Unesco, merita un intervento immediato delle istituzioni per evitare che il lavoro di 25 anni sia cancellato definitivamente. Giova ricordare che il Parco Geominerario ha un’ambizione e un obiettivo molto importante per la cultura e l’economia della Sardegna. Invece di giocare a puntare il dito contro il responsabile di turno, crediamo sia necessario lavorare in maniera congiunta e seria per superare le difficoltà e trovare soluzioni. Ognuno per la sua parte e per il bene del progetto e dello sviluppo economico e culturale della Sardegna.»

Lo scrive, in una nota, Emanuele Cani, segretario regionale del Partito Democratico.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments