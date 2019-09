Entro il 10 ottobre, a Sant’Antioco, le domande del bando Servizio Civile, per accedere al progetto “Isola dei tesori Fase 2”.

Mentre è in corso la prima annualità del progetto Servizio Civile “Isola dei Tesori”, a Sant’Antioco si guarda avanti e si procede alla ricerca dei 4 volontari che, per l’anno 2020, porteranno avanti il programma “Isola dei Tesori – Fase 2”. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it . Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le 14.00 del 10 ottobre 2019.

Obiettivo generale del progetto “Isola dei Tesori – Fase 2” è il potenziamento delle attività di valorizzazione e promozione dei beni presenti sul territorio. L’azione proposta ha dunque come fine quello di creare un sistema integrato e innovativo di gestione, identificabile con il Museo diffuso, per consentire una maggiore fruibilità delle risorse culturali ed una loro maggiore conoscenza. In continuità con quanto realizzato nel progetto del Servizio Civile Nazionale 2018, l’impiego del personale volontario SCN affiancato dal personale dipendente del Settore Turismo e Cultura del Comune, consentirà infatti di avere a disposizione un importante supporto per promuovere una conoscenza più approfondita di tutte le emergenze culturali presenti nel territorio. In modo più ampio, le azioni di base del progetto sono finalizzate ad intervenire con maggiore efficacia nell’integrazione dell’eredità storico-archeologica con i processi legati alle attività turistico-culturali. Le risorse individuate per l’esercizio del servizio e che ne costituiscono gli indicatori principali, potranno essere dunque proposti all’utenza pubblica con maggiore capacità d’offerta in relazione proprio alle condizioni di garanzia nella loro continuità d’accesso, fruibilità e comunicazione.

