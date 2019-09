Fabio Enne (CISAL Sardegna): «Firmato il decreto di 3,5 milioni di euro per proseguo mobilità in deroga aree di crisi, adesso si vada avanti spediti per la riassunzione di tutte le maestranza e per il riavvio delle produzioni».

«Firmato il decreto di 3,5 milioni di euro per proseguo mobilità in deroga aree di crisi, adesso si vada avanti spediti per la riassunzione di tutte le maestranza e per il riavvio delle produzioni. Si decida una volta per tutte il futuro della fabbrica di alluminio e si adottino criteri lineari verso le maestranze che attendono la ripresa in servizio.»

Lo scrive, in una nota, Fabio Enne, coordinatore regionale della CISAL Sardegna.

