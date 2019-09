Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione: on line il bando 2019 per i progetti transnazionali.

Il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI) lancia il nuovo bando per progetti transnazionali, aperto fino al 30 gennaio 2020, ore 17 (ora di Bruxelles).

E’ prevista una copertura complessiva di 21,5 milioni di euro, con l’obiettivo di sostenere progetti focalizzati su sette aree di interesse, in particolare:

Promuovere l’integrazione delle persone bisognose di protezione attraverso programmi di sponsorizzazione privata (risorse disponibili: 4.000.000 euro)

Orientamento sociale dei cittadini di Paesi terzi appena arrivati attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, comprese attività di mentoring e di volontariato (risorse disponibili: 4.000.000 euro)

Integrazione sociale ed economica delle donne migranti (risorse disponibili: 4.000.000 euro)

Campagne di informazione e sensibilizzazione sui rischi della migrazione irregolare in determinati Paesi terzi e in Europa (risorse disponibili: 4.850.000 euro)

Sostegno alle vittime della tratta (risorse disponibili: 2.550.000 euro)

Protezione dei minori migranti (risorse disponibili: 1.700.000 euro)

Progetti transnazionali ad opera degli Stati membri per la formazione di esperti nel settore dell’asilo e dell’immigrazione (risorse disponibili: 400.000 euro)

Il bando è aperto a persone giuridiche stabilite negli Stati UE (escluso Danimarca in quanto unico Paese UE che non partecipa al Fondo), inclusi Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi); Enti privati non-profit (escluso progetti riguardanti il tema 7); Organizzazioni internazionali (escluso progetti riguardanti i temi 5 e 7).

Possono essere comunque partner di progetto: Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi); Enti privati non-profit (escluso progetti riguardanti il tema 7); Enti a scopo di lucro (escluso progetti riguardanti i temi 5 e 7); Organizzazioni internazionali (escluso progetti riguardanti i temi 5 e 7).

Solo per i progetti riguardanti il tema 1 possono essere co-applicant anche enti stabiliti in Svizzera e Canada, ma senza copertura dei costi.

Il contributo UE per i progetti selezionati potrà coprire fino al 90% dei loro costi totali ammissibili, ma la sovvenzione richiesta deve essere compresa tra: € 400.000 e € 1.000.000 per i progetti relativi ai temi 1, 2, 3; € 300.000 e € 1.000.000 per i progetti relativi al tema 4; € 300.000 e € 600.000 per i progetti relativi ai temi 5 e 6; – € 300.000 e € 400.000 per i progetti relativi al tema 7

I progetti proposti devono avere una durata massima di 36 mesi (solo per progetti sul tema 1) o di 24 mesi, con inizio tra dicembre 2020/gennaio 2021.

