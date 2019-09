Giovedì 26 settembre, a Cagliari, si terrà il seminario di presentazione dei risultati intermedi del progetto IBERNAT-NBL.

Giovedì 26 settembre, si terrà il seminario di presentazione dei risultati intermedi del progetto IBERNAT-NBL – Identificazione di bersagli molecolari per lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche per il neuroblastoma, promosso da Sardegna Ricerche e condotto dal Dipartimento di Scienze biomediche dell’Università di Cagliari con la collaborazione di sette imprese del settore biomedicale.

Il progetto si propone di sviluppare una piattaforma biotecnologica per la produzione di farmaci innovativi e nuovi strumenti diagnostici utilizzabili per la cura del neuroblastoma e in altre patologie tumorali caratterizzate dalla presenza degli stessi bersagli molecolari. In particolare, l’obiettivo del progetto è sviluppare kit diagnostici e kit di anticorpi coniugati ad immunotossine, utilizzabili nella pratica clinica come farmaci antitumorali efficaci e ben tollerati.

L’incontro, aperto al pubblico, si svolgerà nella Cittadella Universitaria di Monserrato (blocco A, aula 107), con inizio alle 16.30. Saranno illustrati lo stato di avanzamento del progetto e le sperimentazioni avviate nel primo anno e mezzo di attività. Parteciperanno i ricercatori che collaborano alle attività, il responsabile scientifico del progetto, Pierluigi Onali, i referenti di Sardegna Ricerche ed i rappresentanti delle imprese già coinvolte nel cluster.

IBERNAT-NBL è uno dei 35 progetti cluster promossi da Sardegna Ricerche attraverso il programma “Azioni cluster top-down” ed è finanziato grazie al POR-FESR Sardegna 2014-2020. I progetti “cluster” sono attività di trasferimento tecnologico condotte da organismi di ricerca pubblici con l’attiva collaborazione di gruppi di piccole e medie imprese del settore o di settori affini, per risolvere problemi condivisi e portare sul mercato le innovazioni sviluppate nei laboratori. Come per tutti i progetti cluster, anche per IBERNAT-NBL vale il principio della “porta aperta”: tutte le imprese interessate possono chiedere di entrare a far parte del progetto in qualsiasi momento.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments