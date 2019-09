Giovedì 3 ottobre verrà presentato il programma del 2° “Carbonia Film Festival presenta How to Film the World”, in una doppia conferenza stampa.

Giovedì 3 ottobre è in programma la presentazione della seconda edizione del “Carbonia Film Festival presenta How to Film the World”, in una doppia conferenza stampa. Il primo appuntamento è fissato alle pre 11.00, nella saletta riunioni al 2° piano dell’assessorato regionale della Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, in viale Trieste 186, a Cagliari; il secondo, alle 0re 16.00, presso la Torre Civica, in piazza Roma, a Carbonia.

