I carabinieri della Compagnia di Cagliari hanno arrestato un 31enne cagliaritano sorpreso nella sua abitazione con 1 kg di droga. L’arresto è avvenuto ieri, al termine di un mirato servizio di osservazione finalizzato a reprimere il fenomeno dello spaccio di droga. I carabinieri della stazione di San Bartolomeo hanno fatto irruzione nell’abitazione, sita nel quartiere del Sole, in piazza san Sirio, e arrestato l’uomo. I carabinieri, oltre a sequestrare circa 500 grammi di marijuana, 500 grammi di hashish e 12.000 in banconote, hanno rinvenuto tutto il necessario per il confezionamento delle dosi: un bilancino di precisione, coltelli a serramanico, un taglierino e materiale vario. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

