I carabinieri della Compagnia di Iglesias hanno arrestato un trentenne del capoluogo iglesiente con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti: l’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato sorpreso in possesso di 18 dosi di cocaina. Si tratta di un disoccupato del posto, F.F., con precedenti di polizia per furto e rapina; i militari hanno approfondito i controlli dopo averne osservato le frequentazioni ed i movimenti, ritenuti sospetti, avvalorati anche dal fatto che si sostentasse senza avere una fonte di reddito legittima. Con questi presupposti i carabinieri delle stazioni di Nebida e Gonnesa, nella mattinata odierna, hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare: l’uomo ha tentato in ogni modo di evitare il controllo, tanto da essere arrivato a lanciare la droga della finestra non appena accortosi della presenza dei militari. Nelle fasi concitate F.F. non deve aver fatto mente locale alla presenza del terrazzino e di una tettoia in prossimità della finestra, punto esatto in cui poi i carabinieri hanno ritrovato le numerose dosi di cocaina, che avrebbero potuto fruttare la somma di circa 1.000 €, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento; è stata rinvenuta anche una esigua somma di denaro contante, circa 45 €, comunque sequestrata, poiché non altrimenti giustificabile se non con l’attività illecita di cessione dello stupefacente. F.F. è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del processo con rito direttissimo che sarà celebrato lunedì 16 settembre,. presso il Tribunale di Cagliari.

