I carabinieri di Guspini hanno arrestato un disoccupato 54enne per detenzione di sostanze stupefacenti.

Questo pomeriggio i carabinieri della stazione di Guspini, nel corso di un servizio volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio di L.F., 54enne disoccupato di Guspini. I militari, che già da tempo seguivano i movimenti dell’uomo, che è sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, a seguito di perquisizione personale e domiciliare lo trovavano in possesso di: 67 grammi di semi di cannabis indica; circa 30 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana;

2 trita marijuana; 60 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio; materiale per il confezionamento. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso l’abitazione di residenza in attesa dell’udienza di convalida prevista per domani mattina.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments