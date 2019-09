Ieri sera i carabinieri di Cagliari hanno fermato un 34enne marocchino, responsabile di un’aggressione ai danni di un cittadino a bordo di un autobus di linea.

Nella tarda serata di ieri, i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari, su disposizione della Centrale operativa, sono intervenuti in soccorso di un cittadino che poco prima era stato aggredito con ingiurie, spintoni e percosse, senza alcun motivo, a bordo dell’autobus di linea urbana n° 1 da un marocchino 34enne, A.S., residente a Cagliari, verosimilmente in stato di alterazione psicofisica. Immediatamente immobilizzato dai carabinieri, l’aggressore è stato tradotto in caserma, per essere poi deferito all’Autorità giudiziaria per le lesioni procurate alla vittima. Il pronto intervento dei militari ha evitato ulteriori conseguenze anche per l’incolumità degli altri occupanti dell’autobus.

