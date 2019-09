Il comune di Carbonia ha aperto le iscrizioni al servizio di mensa per l’anno scolastico 2019-2020. Le persone interessate dovranno presentare la domanda online entro il 27 settembre 2019. La prenotazione, con modalità esclusivamente online, è una pratica avviata già lo scorso anno scolastico (2018-2019) e si basa sul cosiddetto “Buono pasto elettronico” in cui studenti, insegnanti e operatori scolastici vengono dotati di una carta elettronica da utilizzare per prenotare il pasto. Un servizio di digitalizzazione e informatizzazione che consente di automatizzare, semplificare e velocizzare le operazioni connesse alla gestione delle mense per le Scuole statali dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado.

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata online dal genitore o dall’esercente la potestà genitoriale dell’alunno, secondo le istruzioni indicate nella guida al servizio, scaricabile sul sito Internet del comune di Carbonia.

È possibile inoltre recarsi direttamente presso l’Ufficio Pubblica Istruzione di via XVIII Dicembre nei seguenti orari di apertura al pubblico:

Lunedì dalle 9.00 alle 12.00;

Martedì dalle 16.00 alle 18.00;

Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00;

Giovedì dalle 9.00 alle 12.00;

Venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

