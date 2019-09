Il consigliere comunale Federico Fantinel ha presentato un’interrogazione sul tema dei miasmi presenti a Carbonia.

Il consigliere comunale Federico Fantinel ha presentato un’interrogazione al presidente del Consiglio comunale di Carbonia, Daniela Marras, al sindaco Paola Massidda e agli assessori competenti, sul tema dei miasmi presenti in città.

Nell’interrogazione il consigliere Fantinel sottolinea che, soprattutto nella zona sud della città i cittadini lamentano la difficoltà nello svolgere azioni quotidiane all’aperto a causa dei miasmi presenti nell’ambiente e, considerato che il sindaco ha emesso l’ordinanza n. 222 del 12 settembre 2019 con l’intento di “prevenire la comparsa di fastidiose emissioni odorigene, tutelando la vivibilità urbana dal punto di vista igienico-ambientale” ed ha affermato che “l’obiettivo del provvedimento è quello di evitare o, perlomeno, contenere i disagi e gli impatti ambientali dovuti all’utilizzo di ammendanti per i terreni agricoli. In particolare, intendiamo prevenire la comparsa di fastidiose emissioni odorigene, tutelando la vivibilità urbana dal punto di vista igienico-ambientale” ma nonostante l’ordinanza il problema persiste, interroga sindaco ed assessori competenti per capire «quali siano i motivi che generano i miasmi e le azioni concrete che l’amministrazione intende eseguire nell’immediato per risolvere definitivamente il problema».

