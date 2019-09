Il Festival dell’Altrove, dedicato alla memoria dello scrittore ed antropologo Giulio Angioni, a Guasila, spegne quest’anno la terza candelina.

Il Festival dell’Altrove, dedicato alla memoria dello scrittore ed antropologo Giulio Angioni, spegne quest’anno la terza candelina.

Il concorso letterario, insieme al Premio tesi di Laurea, si terrà infatti a Guasila – città natale dello studioso – per il terzo anno e nelle giornate del 25 e 26 ottobre.

I candidati per il 2019 sono chiamati a declinare, nella stesura del proprio racconto, il tema “Fare, Dire, Sentire: l’identico e il diverso nelle culture”.

Il bando di concorso è stato indetto dall’assessorato della Cultura del comune di Guasila e dall’Associazione culturale Figli d’Arte Medas.

Il Premio, di carattere nazionale, è aperto a tutti i maggiorenni e si articola in un’unica sezione dedicata al racconto, che dovrà essere della misura di massimo di 40mila battute spazi inclusi.

È ammessa la presentazione di un solo racconto, rigorosamente inedito, per ogni candidato e l’opera dovrà essere inviata entro e non oltre il 23 Settembre 2019.

(Tutte le informazioni e la modulistica sono reperibili al seguente link: http://www.comuneguasila.gov.it/primopiano/1 )

La Segreteria del Premio provvederà a far pervenire, in forma anonima, il materiale alla Giuria, composta da esperti di comprovata professionalità, e a comunicare ai partecipanti l’avvenuta ricezione. L’elenco dei dieci finalisti e i componenti della Giuria saranno resi noti entro il 20 ottobre 2019 tramite il sito www.comuneguasila.gov.it e lo spazio Facebook “Festival dell’Altrove” al link: https://www.facebook.com/FestivalAltroveGuasila .La cerimonia di premiazione sii terrà sabato 26 ottobre 2019 alla presenza dei finalisti o di loro delegati, in orario e luogo ancora da definire.

Le opere dei dieci finalisti saranno inserite in un volume antologico pubblicato a cura dell’amministrazione comunale di Guasila.

I primi tre premiati riceveranno inoltre un compenso in denaro: al vincitore va la somma di 2mila euro, la targa e 5 copie dell’antologia. Al secondo classificato 700 euro, targa e 5 copie antologia, e infine a chi conquisterà il terzo gradino del podio 300 euro, targa e antologia.

L’esito del concorso verrà pubblicato sul sito internet www.comuneguasila.gov.it e sullo spazio Facebook “Festival dell’Altrove” al link: https://www.facebook.com/FestivalAltroveGuasila .

Al concorso per l’assegnazione del “Premio Giulio Angioni per tesi di laurea 2ª edizione” potranno partecipare i giovani che hanno conseguito una laurea magistrale (ex laurea specialistica), o laurea triennale secondo il nuovo ordinamento degli studi universitari, discussa presso in una delle sessioni di esame comprese nell’arco di tempo tra ottobre 2018 e settembre 2019. Il Comune di Guasila, sempre in collaborazione con l’Associazione Figli d’Arte Medas, vuole così favorire l’approfondimento degli studi e della formazione dei giovani neo-laureati nati, vissuti o residenti a Guasila.

Le tesi di laurea ammissibili al concorso devono offrire contributi originali alla conoscenza nei suoi diversi aspetti (umanistico, scientifico, giuridico, economico) con preferenza ai temi antropologici di cui Giulio Angioni è stato uno dei più grandi studiosi. Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’assessorato della Cultura del comune di Guasila, o alla pagina ufficiale Facebook del Festival dell’Altrove https://www.facebook.com/FestivalAltroveGuasila .

La documentazione e la domanda di partecipazione dovranno essere consegnate entro il 7 ottobre.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments