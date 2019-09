Il presidente della Regione, Christian Solinas, ha incontrato questa mattina, a Villa Devoto, l’imprenditore Flavio Briatore.

«Ci siamo visti in amicizia – ha detto il presidente della Regione al termine dell’incontro, al quale ha partecipato anche l’assessore regionale della Programmazione, Giuseppe Fasolino – per parlare di Sardegna e della possibilità di rilanciare l’immagine dell’Isola a livello internazionale. Abbiamo dei grandi attrattori ambientali, paesaggistici e culturali: serve un qualcosa di più per riportare tutti quei visitatori che nel tempo hanno abbandonato la Sardegna per riposizionarsi su altre destinazioni. In questo, Flavio Briatore ha le idee molto chiare, è un amico della Sardegna e ci può dare una mano.»

