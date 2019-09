Il sindaco di Carbonia ha emesso un’ordinanza preventiva contro la diffusione incontrollata di emissioni odorigene.

Il sindaco di Carbonia, Paola Massidda, ha emesso un’ordinanza – la n. 222 del 12 Settembre 2019 – che stabilisce regole precise e limita le fasce orarie e i periodi dell’anno in cui è possibile procedere allo spandimento di fanghi, ammendanti, correttivi, fertilizzanti di origine organica (compost) utilizzati per la concimazione dei terreni ad uso agricolo presenti nel territorio comunale.

«L’obiettivo del provvedimento – spiega Paola Massidda – è quello di evitare o, perlomeno, contenere i disagi e gli impatti ambientali dovuti all’utilizzo di ammendanti per i terreni agricoli. In particolare, intendiamo prevenire la comparsa di fastidiose emissioni odorigene, tutelando la vivibilità urbana dal punto di vista igienico-ambientale.»

«E’ fondamentale coniugare le pratica di conduzione dei fondi agricoli con il diritto della nostra popolazione a non subire gli effetti collaterali derivanti, ad esempio, dagli odori molesti, provocati da spargimenti che avvengono in orari e in condizioni atmosferiche non appropriate», aggiunge l’assessore dell’Ambiente Gian Luca Lai.

L’ordinanza prevede il divieto di utilizzo di fanghi, ammendanti, correttivi, fertilizzanti di origine organica sulle superfici non interessate dall’attività agricola; durante e subito dopo abbondanti precipitazioni, nel giorno che precede, che coincide e che segue quello di irrigazione del terreno; entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua; a una distanza inferiore ai 50 metri da strade comunali, provinciali, statali o da piste ciclabili; in una fascia inferiore o uguale a 300 metri dalla zona di rispetto dei punti di captazione di acqua destinata al consumo umano, mediante infrastrutture di pubblico interesse; in una fascia inferiore ai 300 metri dai centri abitati e dagli insediamenti produttivi; a distanza inferiore ai 50 metri dalle case sparse.

Il provvedimento stabilisce anche limitazioni nei periodi e negli orari di spandimento dei fertilizzanti odorigeni, che saranno vietati dalle ore 8 alle ore 19 nel periodo dal 16 maggio al 30 giugno; in tutte le ore della giornata nel periodo che intercorre tra il 1° luglio e il 31 agosto; dal 1° settembre al 14 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 19.00.

