Il sindaco Mauro Usai esprime il cordoglio della città di Iglesias per l’improvvisa scomparsa del dottor Sebastiano Forteleoni.

Il sindaco Mauro Usai, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Iglesias, in una nota esprime profondo dolore e cordoglio per la scomparsa del dott. Sebastiano Forteleoni, venuto a mancare improvvisamente ieri, giovedì 19 settembre. Da tanti anni, oltre alla professione medica portata avanti con passione, con competenza e con umanità – sottolinea Mauro Usai -, Sebastiano Forteleoni svolgeva un importante ruolo culturale come coordinatore della Scuola Civica di Storia e come relatore degli incontri nei quali si approfondiva la storia della città e dei suoi abitanti. E’ doveroso e di fondamentale importanza ricordare il suo impegno nel sociale e la sua vicinanza a quanti si trovavano a vivere in situazioni di grande difficoltà, sia come operatore nell’ambito dei servizi per le tossicodipendenze che con la professione medica esercitata in carcere. Una gravissima perdita per la comunità di Iglesias e per tutte le persone che nel passare degli anni ne hanno potuto apprezzare le doti umane e professionali, la cortesia e la grande cultura. “Una scomparsa che è arrivata in maniera improvvisa – conclude il sindaco Mauro Usai -. E’ venuta a mancare una persona per la quale provavamo un grande affetto ed una grande stima, il cordoglio di tutta la città vuole essere un riconoscimento non solo al medico ed all’uomo di cultura che ha permesso la riscoperta di tanti aspetti del passato di Iglesias, ma anche alla persona impegnata al fianco di chi vive situazioni di disagio e di difficoltà.”

