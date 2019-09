La DOMOSC di Cagliari presenta in anteprima il “Festival delle Pro Loco”, il raduno annuale enogastronomico delle Pro Loco della Regione, ospitato a Sestu e organizzato dalla Pro Loco Sestu.

La DOMOSC di Cagliari presenta in anteprima il “Festival delle Pro Loco”, il raduno annuale enogastronomico delle Pro Loco della Regione, ospitato a Sestu ed organizzato dalla Pro Loco Sestu, che unisce e valorizza le peculiarità dei vari territori.

La serata di anteprima del “Festival delle Pro Loco 13° Raduno regionale enogastronomico delle sagre paesane” comprende:

• Suoni, canti e balli popolari con musicisti locali

• Degustazione del piatto tipico: gnocchetti al sugo di cinghiale, purpuzza locale e pancetta affumicata.

Visuals di Marco Quondamatteo.

Con la partecipazione della Pro Loco e dei gruppi folk di Sestu.

Il costo della serata con degustazione è di 10 euro.

Lo Spazio OSC diventa Domo de sa cultura, la nuova casa della cultura sarda a Cagliari.

DOMOSC è nuova perché utilizza i linguaggi multimediali per potenziare la narrazione in divenire della tradizione. È una casa perché accoglie comunità transdisciplinari e transgenerazionali. E’ concepita per essere “unu magasinu tecnologico” un luogo per riscoprire la musica e la poesia orale della tradizione attraverso l’utilizzo creativo delle nuove tecnologie. Uno spazio innovativo di socializzazione, promozione, crescita culturale e creativa che avvicina le nuove generazioni all’immenso patrimonio culturale immateriale della Sardegna. La DomOSC ospiterà tantissimi eventi.

Vieni a scoprire la DomOSC!

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments