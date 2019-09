La Giunta regionale ha nominato i componenti del consiglio di amministrazione della società Sfirs spa per il triennio 2019-2021. Il nuovo presidente è Tonino Chironi.

La Giunta regionale ha nominato i componenti del consiglio di amministrazione della società Sfirs spa per il triennio 2019-2021. La presidenza è stata affidata al dottor Tonino Chironi, nato a Orani 67 anni fa. Commercialista, libero professionista con studio a Cagliari da circa 40 anni, il neo presidente è stato curatore fallimentare presso il Tribunale di Cagliari, sindaco e revisore contabile in enti e aziende pubbliche e private e consulente in materia finanziaria, fiscale, diritto commerciale e societario. E’ stato, inoltre, manager di numerose aziende pubbliche e private.

La scelta per i consiglieri è ricaduta sulla dottoressa Maria Antonella Ardu, 54 anni, iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti di Oristano, revisore contabile e libero professionista con studio a Sanluri e sul Ragioniere e Perito Commerciale Antonio Addis, consulente e libero professionista di Budoni.

Contestualmente sono stati nominati anche il Presidente e i membri del Collegio sindacale.

Il Collegio sarà presieduto dal dottor Aldo Cadau e composto dal dottor Giorgio Graziano Cherchi e dalla dottoressa Anna Paolone, in qualità di sindaci effettivi, e dal ragioniere Francesco Casti e la dottoressa Valeria Usai, quali sindaci supplenti.

