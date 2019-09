La Miniera di Rosas ospiterà lunedì sera il concerto inaugurale del 1° Santa Barbara International Music Festival.

Lunedì 9 settembre, alle 19.30, nella suggestiva cornice della Miniera di Rosas a Narcao si terrà il concerto di apertura del 2019 Santa Barbara International Music Festival. Protagonista della serata sarà la violinista Yoojin Jang, definita dal Boston Musical Intelligencer “un artista senza paura o limiti tecnici”, che si esibirà con il direttore artistico del Festival, il pianista coreano Junhee Kim.

Il programma della serata metterà a dura prova l’ardente virtuosismo dei due musicisti. Si partirà con la Sonata n° 2 in Sol maggiore, Op. 13 del pianista e compositore norvegese Edvard Grieg, pervasa da un acceso orgoglio nazionale con i toni rustici delle melodie popolari che la innervano copiosamente.

Si proseguirà con Fantasia in do maggiore, op. 159 D. 934 che Franz Schubert compose nel 1827 dedicandola al giovane violinista boemo Joseph Slavik. L’opera racchiude in sé un’intensità emotiva ed una finezza compositiva tipica dei maggiori capolavori dell’autore. Secondo il pianista Nikolai Lugansky, questa Fantasia “è la musica più difficile mai scritta per il pianoforte” e “più difficile di tutti i concerti di Rachmaninov messi insieme”.

Dopo l’intermezzo il pubblico potrà godere di una delle pagine più note dell’intera produzione musicale di Claude Debussy, Chiaro di Luna, liberamente ispirato all’omonima poesia di Paul Verlain. Sonorità magiche e incantate, avvolgeranno l’ascoltatore in una specie di dimensione onirica. La musica si animerà poco a poco ma senza mai dare vita a tensioni armoniche: è tutto meravigliosamente sfocato e sospeso.

Il concerto si concluderà con Divertimento (1934), dal balletto “Il bacio delle fate” di Igor Stravinsky. Dalla musica di quest’opera si effonde un delicato lirismo, affatto insolito in Stravinsky, un lirismo che è davvero una «misteriosa impronta» lasciata da Cajkovskij. L’eleganza, la grazia, la sorprendente schiettezza di questa musica costituiscono un caso unico nell’arte di Stravinskij e ne fanno un capolavoro di intelligenza, di sensibilità, di tenerezza. In quest’opera Stravinsky, senza alcuna ironia stilistica, ci ha parlato di sé, dei suoi affetti, della sua nostalgia e gratitudine per un irripetibile passato (Cfr. Franco Serpa).

Yoojin Jang. Applaudita dalla famosa rivista The Strad per il suo “ardente virtuosismo” e le “performance consumate”, la violinista coreana ha vinto il Concert Artists Guild Competition nel 2017, ed è la prima vincitrice del concorso musicale internazionale Sendai 2016 in Giappone. Queste due vittorie hanno dato vita a un impegnativo itinerario di recital internazionali, e all’uscita di due nuove registrazioni, tra cui un CD delle sue premiate esibizioni durante il concerto di Sendai. Originaria della Corea, YooJin si esibisce con le migliori orchestre coreane dall’età di nove anni, tra cui la KBS Symphony Orchestra e la Seoul Philharmonic Orchestra.

E noi al 2019 Santa Barbara Music Festival aspettiamo le sue interpretazioni “infinitamente attraenti e avvincenti, con un sentimento perfettamente equilibrato” così come le definisce la famosa rivista inglese “The Strad”.

Programma completo

Edvard Grieg (1843-1907)| Violin Sonata no.2 in G major, op.13 (22)

1. Lento doloroso –- Allegro vivace

2. Allegretto tranquillo

3. Allegro animato

Franz Schubert (1797-1823) | Fantasie for Violin and Piano in C major, D.934

Andante molto – Allegretto – Andantino – Allegro – Allegretto – Presto

Intermission

Claude Debussy (1862-1918) | Clair de lune

Igor Stravinsky (1882-1971) | Divertimento (1934) , from the ballet ‘Le baiser de la fée’ (The Fairy’s Kiss) (1928)

1. Sinfonia

2. Danses suisses

3. Scherzo

4. Pas de deux: a, Adagio – b, Variations – c, Coda

INGRESSO GRATUITO. I concerti sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. E’ possibile prenotare il proprio posto compilando l’apposito modulo all’indirizzo: http://www.sbimf.it/prenotazioni/

PRIMA DEL CONCERTO. Ore 17.00 – Escursione in miniera (Galleria Santa Barbara) + visita guidata Museo Archeologia Industriale ex Laveria (Impianto di flottazione + attrezzi del minatore + esposizione minerali) 8 euro. Per info e prenotazioni 07811855139 – minieradirosas@libero.it

E’ possibile trovare il programma completo del Festival sul sito www.sbimf.it e sulle pagine social della Fondazione.

Partner del Festival: Comune di Narcao, Comune di Guspini, Comune di Sant’Anna Arresi, Comune di Portoscuso, Comune di Nuxis, Comune di Tratalias, Comune di Fluminimaggiore e Regione Autonoma della Sardegna.

