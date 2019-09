La Polizia locale del comune di Carbonia effettuerà nel corso del mese di settembre 2019 controlli sistematici su tutto il territorio comunale con l’autovelox.

La Polizia locale del comune di Carbonia effettuerà nel corso del mese di settembre 2019 controlli sistematici su tutto il territorio comunale per verificare che siano rispettati i limiti di velocità da parte dei conducenti. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità saranno di volta in volta presegnalate, a norma di legge, dall’apposito segnale stradale di indicazione temporaneo ad alta visibilità, riproducente l’iscrizione “Polizia Municipale di Carbonia – Controllo elettronico della velocità”. L’apparecchiatura tecnica per il rilevamento sarà impiegata con la presenza e sotto il costante controllo del personale appartenente al Comando di Polizia locale di Carbonia. Di seguito, pubblichiamo il calendario delle postazioni autovelox previste nel mese di settembre 2019.

