La Porto Cervo Racing allo start della “58ª Cronoscalata Alghero-Scala Piccada”.

Ennio Donato, Mario Murgia e il neo portacolori Marco Satta. Sono loro i piloti che rappresenteranno la scuderia Porto Cervo Racing alla 58ª edizione della Cronoscalata Alghero-Scala Piccada, valida per il Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord e Sud, in programma nel weekend.

Ennio Donato, reduce dalla vittoria nella classe E1 Italia oltre 3000 alla “Coppa Nissena”, sarà al volante della sua Ford Escort RS Cosworth con la livrea Vecchio Amaro del Capo, con l’obiettivo di ben figurare in una delle gare che apprezza per il suo scenario. «La Scala Piccada è una gara che mi piace – dice Ennio Donato – sia per il tracciato, molto veloce, sia per il pubblico, sempre molto caloroso. Anche per questa stagione agonistica ringrazio lo sponsor Vecchio Amaro del Capo e la scuderia Porto Cervo Racing».

Dopo uno stop lungo tre anni, torna alle gare anche il pilota Marco Satta, neo portacolori della scuderia. «E’ la prima volta che guido l’Osella FA30 – dice Marco Satta – quindi è da considerare come una gara test. Spero di riuscire a fare le due prove per capire la vettura e apportare le giuste regolazioni”.

Entusiasta del percorso, dell’organizzazione e dell’elenco iscritti, il pilota Mario Murgia in gara con la sua Mitsubishi Lancer Evo X. «E’ un percorso che mi piace molto – commenta Mario Murgia – soprattutto per la parte iniziale, molto veloce, dove puoi sfruttare il potenziale della macchina. Rivolgo i complimenti agli organizzatori per l’allestimento, il paddock, l’accoglienza all’arrivo e l’elenco iscritti con tanti piloti dalla penisola».

Il programma prevede venerdì 27 settembre, dalle 16.00 alle 20.30, le verifiche sportive e tecniche (hotel Green Sporting). Sabato, dalle 10.00, le prove ufficiali lungo i 6.285 metri del tracciato, domenica, sempre alle 1.000, gara 1 e, a seguire, gara 2.

Intanto, la scuderia Porto Cervo Racing continua nell’organizzazione dell’8° Rally Terra Sarda (su asfalto) in programma dal 4 al 6 ottobre, valido per la Coppa Rally di Zona ACI Sport e per il Sardegna Rally Cup.

