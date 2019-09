La Regione stanzia dieci milioni di euro da ripartire tra i Comuni dell’interno fino a 2.000 abitanti per lavori di manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria.

Dieci milioni di euro da ripartire tra i Comuni dell’interno fino a 2.000 abitanti per lavori di manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria. Si tratta di risorse derivanti dal “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020-Patto Sardegna” che l’assessorato regionale dei Lavori pubblici metterà a disposizione in chiave di sostegno allo sviluppo e contro lo spopolamento.

Nello specifico, le risorse sono destinate all’attuazione di un «Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne» finalizzato ad interventi straordinari riguardanti le strade secondarie a gestione comunale. In sostanza, gli interventi consentiranno ai Comuni che potranno accedere al beneficio di procedere con interventi di adeguamento e manutenzione della rete viaria, con evidenti benefici in termini di maggiore sicurezza stradale.

«Si tratta di un segnale di attenzione nei confronti di tutti quei Comuni gravati da problemi quali lo spopolamento e l’esiguità delle risorse a disposizione – ha spiegato l’assessore dei Lavori pubblici, Roberto Frongia -. Ogni iniezione di nuove risorse, seppur piccola, contribuisce alla messa in sicurezza dei territori dal punto di vista infrastrutturale, delle vie di comunicazione, e va interpretata come sostegno a quelle azioni locali volte alla riqualificazione di aree periferiche o dismesse e alla riduzione dei rischi legati al dissesto idrogeologico. La finalità è insomma quella di aiutare gli Enti locali a garantire un adeguato livello di qualità, funzionalità e sicurezza della rete viaria.»

Le risorse, che saranno ripartite tra i Comuni dell’interno, potranno essere utilizzate sulla base dei criteri di ripartizione che verranno definiti dallo stesso Assessorato nelle prossime settimane. «A questo proposito – assicura Roberto Frongia – l’Assessorato contatterà a breve gli Enti.»

