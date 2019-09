Legalità e cittadinanza attiva. Concorso di idee rivolto a studenti per ricordare Vittorio Bachelet.

Per “Ricordare Vittorio Bachelet e la sua testimonianza di libertà e di democrazia a 40 anni dalla morte” il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ed il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) promuovono un concorso di idee rivolto alle scuole per l’anno 2019/2020. Il concorso, in particolare, rivolto agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, rientra nell’ambito delle iniziative finalizzate all’approfondimento della legalità e della cittadinanza attiva al fine di diffondere tra le giovani generazioni, l’approfondimento dei temi della legalità attraverso la figura del giurista Vittorio Bachelet.

Dopo aver approfondito in classe lo studio del ruolo e del contributo del giurista Vittorio Bachelet, gli studenti e le studentesse dovranno realizzare un elaborato che ne trasmetta il senso ed il significato.

Le forme espressive da utilizzare sono:

Elaborato testuale. Saggio breve, tema, poesia, racconto, testo giornalistico per stampa o web, etc., su supporto cartaceo o digitale, che non superi le 5 cartelle. Sono accettati anche numeri monografici dei giornali di classe/scuola – digitali o cartacei – dedicati al tema del concorso.

Servizio fotografico. Il materiale inviato non deve oltrepassare le 10 pose, a colori o in bianco e nero, corredate ognuna da una didascalia di max 50 caratteri (spazi inclusi) con la descrizione.

Elaborato multimediale. Video della durata massima di 3 minuti, prodotto radiofonico, graphic novel, presentazione PPT in diapositive, sito web, blog. Per le tecniche multimediali, il materiale inviato deve essere contenuto in un unico Cd Rom o DVD e deve essere eseguibile attraverso i browser più diffusi (Internet Explorer, Mozilla Firefox, ecc.).

Elaborato Artistico – Espressivo. Consente un’ampia scelta di materiali e tecniche (pittura, grafica, etc.) e di forme rappresentative (cortometraggi, opere teatrali, spot, etc.) della durata massima di 5 minuti. Per il disegno/fumetto, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale ed utilizzando le scansioni della narrazione fumettistica, si potranno utilizzare tavole del formato massimo di cm 35×50. Sono ammesse le didascalie.

Elaborato Musicale. Le opere musicali dovranno pervenire su supporto digitale in formato MP3. Potranno essere proposti brani di tipo strumentale e/o canori. Tutte le opere devono essere frutto dell’originalità e dell’autonomia creativa degli studenti. I brani devono essere inediti e non sottoposti a diritto d’autore.

I lavori dovranno essere presentati entro il 17 gennaio 2020.

