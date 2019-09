Life Science Innovation 2020, acceleratore di medtech e bioinformatica. Un milione di euro per imprese innovative.

Pharma, biotech, medtech, bioinformatica e bioingegneria: G-FACTOR, società fondata e controllata dalla Fondazione Golinelli e dedicata all’avvio di nuove realtà imprenditoriali, promuove la seconda selezione for ideas & startups Life Science Innovation 2020, per progetti innovativi e nuove imprese che lavorano nei settori individuati. E’ previsto un concreto supporto finanziario e l’incubazione-accelerazione dei progetti relativi alle aree terapeutiche, dei dispositivi medici e diagnostici, della nutraceutica, della bioingegneria e bioinformatica.

La partecipazione è gratuita. Le candidature possono essere presentate fino alle ore 12.00 del 31 ottobre 2019, dopo avere compilato il form on line.

Per partecipare è necessario essere: newco, spinoff e startup innovative; studenti, laureati, dottorati e ricercatori, singolarmente o in team – appartenenti ad enti pubblici e privati; nel team dovrà essere presente almeno un componente under 40.

I progetti imprenditoriali dovranno essere ad alto impatto tecnologico e proporre soluzioni terapeutiche fortemente innovative. È inoltre utile un background brevettuale comprovato o un avanzato piano di sviluppo della proprietà intellettuale (“pre-brevettuale”) o una analisi di brevettabilità e di un piano di sviluppo e protezione della proprietà intellettuale (fase “pre-brevettuale”).

Per Life Science Innovation 2020 sono disponibili 1.000.000 euro (720.000 in denaro, 280.000 in servizi). Le risorse serviranno alla realizzazione di 8 progetti imprenditoriali in un percorso di incubazione-accelerazione della durata di 9 mesi. Ciascun progetto riceverà complessivamente fino a 125.0000 euro, di cui 90.000 in denaro e 35.000 euro in servizi personalizzati, offerti nell’ambito del Programma G-Force, grazie ai quale i team selezionati avranno accesso ad un innovativo programma di formazione all’imprenditorialità. Le attività si svolgono nel nuovo spazio di Opificio Golinelli, a Bologna.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments