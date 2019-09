L’on. Carla Cuccu (M5S) ha presentato un’interpellanza per chiedere l’applicazione della legge sul gioco d’azzardo.

L’on. Carla Cuccu (M5S) ha presentato un’interpellanza per chiedere l’applicazione della legge regionale numero 2 dell’11 gennaio 2019 sul gioco d’azzardo. “Per contrastare i fattori di rischio legati al gioco d’azzardo – spiega Carla Cuccu – la Giunta regionale ha approvato il Piano regionale del gioco d’azzardo patologico, da rivedere ogni due anni. Oggi è nostro dovere, è dovere di questo governo regionale, farsi carico dell’emergenza e mettere in campo tutte le risorse utili a combattere la piaga sociale del gioco d’azzardo.” Carla Cuccu elenca nel dettaglio i passi da compiere: 1) è necessario definire e rilevare i dati e i fenomeni che dovranno essere monitorali dall’Osservatorio regionale del gioco d’azzardo; 2) promuovere campagne di prevenzione e sensibilizzazione sui rischi legati al gioco d’azzardo; 3) Definire e utilizzare il logo “Not – Slot Regione Sardegna”; 4) Istituire la giornata regionale contro il gioco d’azzardo; 5) Rendere più incisiva l’azione di contrasto da parte della Regione: vietando la concessione di spazi pubblicitari dedicati; 6) Determinare le distanze minime dai cosiddetti “luoghi sensibili” (scuole, ospedali, luoghi di aggregazione giovanile). Combattere la fetopatia alcolica, riordinare i centri di salute mentale, lottare contro la ludopatia. Continua per Carla Cuccu la necessità improcrastinabile di mettere l’individuo al centro della programmazione della Sanità pubblica. “In una società in forte sofferenza per l’acuirsi di fenomeni che ingenerano dipendenze patologiche come risposta al disagio sociale dell’individualismo esasperato – ha detto Carla Cuccu – è urgente adottare misure atte a prevenire tali disagi sociali, ricreare una socialità relazionale che collochi la solitudine degli individui come scelta personale e non più come unica realtà di sopravvivenza possibile, imposta da un sistema che pensa a produrre solo profitti in modo facile anziché sviluppare il valore che ogni singolo uomo porta in sé”.

