Nella rete delle oltre 600 Farmacie specializzate di tutta Italia il periodo dal 9 al 22 settembre sarà nuovamente dedicato al tema dell’antiaging. Si tratta di un’iniziativa pensata per aiutare i cittadini a individuare il percorso più adatto per prevenire e rallentare i segni del tempo.

«Sono numerosi i fattori che contribuiscono alla comparsa dei segni dell’invecchiamento: non solo l’inevitabile trascorrere degli anni, ma anche l’inquinamento, la fotoesposizione, lo stile di vita, l’alimentazione scorretta e molto altro ancora», spiega il dottor Paolo Borgarelli, amministratore nazionale delle farmacie specializzate.

Nel corso dell’iniziativa i farmacisti delle Farmacie specializzate saranno a disposizione delle persone per fornire delle risposte concrete, affidabili e su misura a questa esigenza molto sentita, offrendo anche dei focus specifici su tematiche come il legame tra invecchiamento ed esposizione al sole e l’importanza della fotoprotezione non solo in vacanza ma anche in città e durante tutti i mesi dell’anno.

«Il fenomeno del foto invecchiamento è dovuto principalmente all’effetto dei raggi UVA – prosegue il dottor Paolo Borgarelli – che penetrando negli strati più profondi della pelle, causano una iperproduzione di radicali liberi. Questo attiva la degradazione delle principali strutture della pelle: collagene ed elastina.»

I segni dell’invecchiamento si manifestano in modi differenti e con un’entità diversa da individuo a individuo: rughe d’espressione più o meno profonde, macchie cutanee, assottigliamento della pelle, perdita di tonicità, ma anche diradamento e perdita della lucidità dei capelli. Ecco perché diventa importante ricevere dei consigli che rappresentino una soluzione personalizzata e formulata sulle singole esigenze.

Le farmacie aderenti all’iniziativa in Sardegna sono:

Farmacia Dedola – Via Curie, 35 – Cagliari CA

Farmacia Rizzo Enzo – Via Abruzzi, 53 – Cagliari CA

Farmacia Sant’Antonio – Via Cettigne, 28 – Cagliari CA

Farmacia Fadda-Caboi – Via Italia, 47 – Cagliari Pirri CA

Farmacia Cau – Via San Lorenzo, 43 -Monserrato CA

Farmacia Pirastu – Piazza IV Novembre, 5/6 – Quartu Sant’Elena CA

Farmacia Concas – Via Cagliari 149/151 – Sarroch CA

Farmacia Sa.Fi.Pharma – Via Armando Diaz, 38 – Oristano OR

Farmacia Annis – Via Del Bianco, 56 – San Vero Milis OR

Farmacia Sa.Fi.Pharma – Via Giovanni XXIII, 143/145 – Santa Giusta OR

Farmacia Pilo & C. – Via Roma, 89 – Castelsardo SS

Farmacia Accogli – Piazza Etna, 5 – Olbia SS

Farmacia Cuccuru – Via Cellini, 1 – Porto Torres SS

Farmacia Manca – Viale Dante, 25 – Sassari SS

Farmacia Pilo & C. – Via Gorizia, 1 – Sassari SS

Farmacia San Paolo – Via Besta, 4 – Sassari SS

Farmacia Turacchi – Via Liguria, 7 – Carbonia SU

Farmacia Locci – Via Torino, Angolo Via Venezia – Iglesias SU

Farmacia Congiu – Via Roma, 145/A – Muravera SU

Farmacia Cincotti – Via Porto Botte, 92 – San Giovanni Suergiu SU

