Oggi 5 incendi hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale. Nelle campagne di Gonnostramatza, in località “Cuccuru Bingias”, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Ales, coadiuvato dagli elitrasportati, 2 squadre di FoReSTAS provenienti da Mogoro e Morgongiori e 1 squadra di vvf di Ales. L’incendio si è innescato a causa di un mezzo meccanico che ha preso fuoco all’interno di un rimboschimento privato. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse alle ore 15.40. Nelle campagne di Serrenti, onlocalità “Sa Coronedda”, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dagli elitrasportati del Corpo forestale, coadiuvati dai volontari di protezione civile ARCI Serrenti. L’incendio ha bruciato pascoli nudi. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse alle ore 15.20. nelle campagne di Nuraminis, in località “M.Su Crucuri”, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della stazione di Dolianova coadiuvato dagli elitrasportati e da una squadra di FoReSTAS proveniente da Monastir. L’incendio ha interessato un pascolo cespugliato e ha. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse alle ore 16.20. Nelle campagne di Bolotana, in località “Sos Cuccurus”, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della stazione di Bolotana coadiuvato da una squadra di FoReSTAS di Bolotana e i volontari di ORG V.A.B. Nuoro. L’incendio ha interessato macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse alle ore 16.30. Il quinto ed ultimo incendio si è sviluppato nelle campagne di Sindia, in località “N.ghe Pizzinnu”, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Bosa e Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Macomer. L’incendio ha interessato una sughereta e ha bruciato una superficie di circa 3 ettari. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse alle ore 17.35.

