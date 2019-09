Oggi si è verificato un guasto nella condotta idrica tra Flumentepido, Sirai, via Nazionale e Is Gallus, sono possibili disagi.

Il comune di Carbonia ha diffuso una nota nella quale comunica che in queste ore i tecnici di Abbanoa sono al lavoro al fine di diagnosticare e riparare un guasto verificatosi oggi su una condotta idrica situata nell’area tra Flumentepido, Sirai, via Nazionale e Is Gallus.

In conseguenza del guasto, potrebbero verificarsi nel corso della serata dei disagi per la cittadinanza, tra i quali eventuali perdite d’acqua o possibili interruzioni dell’erogazione idrica.

I tecnici di Abbanoa hanno appena riscontrato un guasto su una condotta idrica in zona Sirai. È prevista, in queste ore, l’interruzione dell’erogazione idrica per le utenze della zona di Flumentepido e Medau Is Garaus. I lavori proseguiranno anche nella mattinata di domani.

