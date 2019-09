Penultima serata, a Sant’Anna Arresi, per il XXXIV festival Ai Confini tra Sardegna e Jazz.

La XXXIV edizione del festival internazionale “Ai Confini tra Sardegna e Jazz” volge al termine. Questa sera, penultima giornata, è previsto un solo concerto, Joshua Abrams & Natural Information Society, con Josh Abrams (contrabbasso), Lisa Alverado (gong, armonium), Mikael Avery (batteria e percussioni); Jason Stein (clarinetto) e Hamid Drake (batteria, percussioni). Questi cinque musicisti si sono esibiti già ieri, con la Exploding Star Orchestra – Galactic Parables III diretta da Rob Mazurek e chiuderanno la rassegna domani sera, con la stessa Orchestra, nel progetto Re-Immaginations Porgy and Bess. La programmazione delle ultime tre serate è scaturita dal alcune defezioni che hanno portato all’annullamento dei due soli di Joshua White e Ben Lamar (rispettivamente 6 e 8 settembre) e del concerto della Black Earth Ensemble (7 settembre). Ricordiamo che chi avesse già acquistato il biglietto per queste ultime due serate e per chi fosse in possesso di abbonamento, potrà richiedere il rimborso per la modifica subita al programma, qualora la nuova proposta artistica non fosse gradita.

Per informazioni su come chiedere ed ottenere il rimborso dei biglietti ci si può rivolgere agli Uffici dell’Associazione Punta Giara (anche scrivendo una e-mail all’indirizzo comunicazione@santannarresijazz.it) o presso il Box Office, qualora l’acquisto sia avvenuto presso uno dei punti vendita del circuito Box-office Sardegna.

Ieri sera, prima del concerto in Piazza del Nuraghe, la spiaggia di Is Solinas è stata teatro di uno straordinario concerto del pianista Matthew Shipp, che ha letteralmente incantato il folto pubblico presente.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments