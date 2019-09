Pierluigi Saiu (Lega): «Nuove risorse per i poliambulatori del Nuorese».

«Il Consiglio regionale, nella seduta di ieri, ha approvato un provvedimento importante che destina oltre dieci milioni di euro per le prestazioni aggiuntive del personale del sistema sanitario regionale e degli specialisti convenzionati interni. Questi fondi consentiranno di aumentare le ore di specialistica ambulatoriale anche nei presidi territoriali del Nuorese.»

Lo ha detto Pierluigi Saiu, consigliere regionale della Lega e presidente della Commissione Autonomia e Riforme.

«Grazie a questo intervento – aggiunge Pierluigi Saiu – sarà possibile dare una risposta concreta alle esigenze che vengono dal nostro territorio, dalla nostra provincia. In questo mesi ho avuto modo di ricevere moltissime sollecitazioni da chi chiedeva proprio il potenziamento di strutture poliambulatoriali. Non è chiudendo ospedali e reparti, come faceva il centrosinistra, che il sistema sanitario regionale può crescere. Attraverso queste risorse sarà possibile potenziare servizi essenziali che costituiscono, fra le altre cose, autentici presidi contro lo spopolamento delle zone interne.»

«La provincia di Nuoro – conclude Pierluigi Saiu – per anni è stata costretta a subire tagli e ridimensionamenti. Razionalizzazioni che altro non erano che chiusure. Finalmente adesso arrivano nuove risorse anche per il nostro territorio.»

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments