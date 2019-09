Polizia municipale. In Piemonte 12 posti a concorso. Scadenza imminente.

E’ on line il concorso pubblico in forma associata, per soli esami, per la copertura di dodici posti di agente di polizia municipale/locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso i comuni di Cuneo, Fossano, Brossasco, Racconigi e Sampeyre. Il termine per presentare la propria candidatura è il 22/09/2019.

Per accedere al corso-concorso, oltre ai requisiti generali, è necessario avere una eta’ non superiore a trentotto anni; possesso della patente di guida di categoria A e B; diploma di scuola media superiore, di durata quinquennale, valido per l’immatricolazione a corsi di laurea universitari;.

Nel caso in cui i/le candidati/e ammessi a partecipare al presente bando superino il numero di 70 unità, la Commissione potrà valutare l’effettuazione di una prova di preselezione consistente nella verifica, mediante test a risposta multipla, delle seguenti conoscenze tecniche specialistiche: diritto amministrativo e costituzionale; ordinamento degli Enti locali; ordinamento, ruolo e funzioni della Polizia Locale; il potere prescrittivo, regolamentare e sanzionatorio del Comune; circolazione stradale; diritto e procedura penale.

Il corso-concorso sarà preceduto da:

prova preselettiva tecnico-professionale mediante test.

prova pratica motociclistica: I/Le candidati/e, previa esibizione della patente saranno sottoposti/e a una prova motociclistica per accertare l’abilità a condurre un motociclo di qualsiasi potenza messo a disposizione dalla commissione, su un percorso-gimkana a ostacoli, in un tempo e con modalità predeterminati.

prova psico-attitudinale La valutazione dell’idoneità psico-attitudinale, finalizzata all’accertamento dei requisiti psico-attitudinali . La prova psico-attitudinale restituisce un esito in termini di idoneità/non idoneità e non concorre pertanto a determinare il punteggio finale utile ai fini della formulazione della graduatoria di merito. I candidati che saranno risultati idonei a seguito di tale valutazione potranno accedere al corso formativo.

Sono previste, infine, una prova scritta, Prova informatica e Prova orale.

