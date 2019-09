Rapina alla tabaccheria Aresti, ieri sera, in via Gramsci, a Carbonia. Il bottino è di circa 500 euro.

Nella tarda serata di ieri, i carabinieri della compagnia di Carbonia sono intervenuti presso la tabaccheria Aresti, in via Gramsci, a Carbonia, il cui titolare, chiamato il 112, ha riferito di essere stato vittima di una rapina. Giunti immediatamente sul posto, nel corso del sopralluogo i carabinieri hanno appurato che, poco prima della chiusura dell’attività, alle ore 20.30 circa, due sconosciuti, travisati dai cappucci delle felpe e occhiali da sole, hanno fatto irruzione all’interno del locale e, sotto la minaccia di una pistola, hanno costretto il proprietario a farsi consegnare il fondo cassa di circa 500 €, dileguandosi poi per le vie limitrofe.

Sono in corso accertamenti tecnici e indagini dei militari volte a risalire all’identità dei due responsabili.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments