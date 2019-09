Ricerca scientifica e sostenibilità ambientale. Fino a 3 milioni di euro dal ministero dell’Ambiente.

C’è tempo fino al 31 ottobre per formulare e inviare progetti di ricerca in linea con la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. Il ministero dell’Ambiente promuove il bando che prevede lo stanziamento di tre milioni di euro.

Possono partecipare all’iniziativa e mettere a punto progetti sostenibili:

Istituzioni universitarie

Enti di Ricerca Pubblici e Privati

Dipartimenti, Istituti o assimilabili di Università o Enti di ricerca

Organismi di Ricerca

Consorzi e Consorzi Interuniversitari

Fondazioni

I progetti dovranno soffermarsi su due macrocategorie. La prima riguarda l’elaborazione e l’attuazione delle strategie regionali e provinciali per lo sviluppo sostenibile. La seconda categoria dovrà affrontare temi prioritari per l’attuazione della Strategia Nazionale.

Per la prima macrocategoria sono previsti contributi fino a un massimo di 100mila euro. Per la seconda, si può ottenere un massimo di 150mila euro.

