Sabato 21 e domenica 22 settembre Carbonia aderisce alle Giornate del Patrimonio.

Sabato 21 e domenica 22 settembre il comune di Carbonia, in collaborazione con il Simuc ed il Centro Italiano della Cultura del Carbone, aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio (GEP) 2019. L’evento è organizzato dal ministero per i Beni e le Attività culturali, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna . “Abbiamo aderito convintamente a questo evento con l’intento di promuovere e valorizzare la conoscenza del nostro ricco patrimonio culturale, rafforzando il senso di identità e di appartenenza della cittadinanza ai tanti luoghi e simboli storico-culturali che caratterizzano il territorio comunale. Un patrimonio inteso in tutte le sue peculiarità legate al paesaggio, all’ambiente, all’architettura e agli spazi urbani”, ha detto il sindaco, Paola Massidd a. “Attraverso questa due giorni – ha aggiunto l’assessore dell Cultura e el turismo, Sabrina Sanciu – sarà possibile apprezzare il vasto sistema monumentale e storico-culturale di cui la nostra città è dotata. L’evento si inserisce nel solco di una serie di iniziative similari promosse dall’Amministrazione comunale – tra cui la “Festa del Patrimonio” svoltasi il 18 ed il 19 maggi o – e dalla rotta Culturale ATRIUM”. Di seguito pubblichiamo il programma delle “Giornate Europee del Patrimonio” previste nel weekend nella città di Carbonia: • Sabato 21 e domenica 22 settembre alle ore 19.00, “Carbonia: quartieri, piazze e strade del Novecento”, a cura della Cooperativa Sistema Museo, soggetto gestore del Simuc: visita guidata della città razionalista alla scoperta delle sue particolarità architettoniche, dei suoi quartieri e della sua storia. Il raduno e la partenza saranno nei pressi del Museo di Villa Sulcis. L’accoglienza dei partecipanti sarà alle 18.30. Il costo del biglietto è di 5 euro. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 0781 1867304 – 345 8886058; • Sabato 21 e domenica 22 settembre mostra fotografica “Mondo Sotterraneo – Il carsismo e la formazione delle grotte naturali: speleotemi, fauna ipogea, risorse idriche, inquinamento e protezione ambientale” al Museo del Carbone della Grande Miniera di Serbariu. L’esposizione, a cura del Gruppo Ricerche Speleologiche E.A. Martel di Carbonia con il patrocinio della Federazione Speleologica Sarda e dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, vuole sensibilizzare il pubblico – con una particolare attenzione verso i più piccoli – sulla conoscenza delle caratteristiche peculiari degli ambienti ipogei naturali, la loro fragilità e le necessità di conservazione. La mostra sarà visitabile fino al 30 novembre, da martedì a domenica, dalle ore 10.00 alle ore 17.00. L’ingresso è gratuito. • Sabato 21 e domenica 22 settembre visita guidata della galleria sotterranea e della sala argani del Museo del Carbone con biglietto ridotto al prezzo di 6 euro. Orario di apertura: 10.00-17.00. Per informazioni: Museo del Carbone, Grande Miniera di Serbariu, telefono 0781 62727 .

