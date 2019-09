Sabato, presso l’Hotel Su Baione di Abbasanta, si terrà il 2° Incontro regionale Pituitary Unit sulla Gestione clinica integrata del paziente con adenoma ipofisario.

Sabato 14 settembre, resso l’Hotel Su Baione di Abbasanta, si terrà il 2° Incontro regionale Pituitary Unit sulla Gestione clinica integrata del paziente con adenoma ipofisario.

Dalla volontà sinergica dei reparti di Endocrinologia della AOU di Cagliari, della ASSL di Cagliari e della AOU di Sassari, con la Struttura Complessa di Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari nasce il progetto della Pituitary Unit regionale, un team che riunisce tutti i principali professionisti in Sardegna che operano a vario titolo nel settore della patologia tumorale secernente ipofisaria.

«Le patologie ipofisarie, anche se rare, sono complesse e hanno un fortissimo impatto sulla vita del paziente, richiedendo competenze specialistiche multidisciplinari per poter essere diagnosticate e curate correttamente. Le strategie terapeutiche infatti sono molteplici e possono spaziare dalla terapia medica, alla chirurgia fino alla radioterapia – afferma la dott.ssa Francesca Pigliaru del reparto di Endocrinologia della AOU Cagliari -. Non è semplice, nell’attuale limitazione delle risorse in cui i professionisti sanitari operano, fare sempre la scelta terapeutica migliore per il paziente. E’ fondamentale l’apporto derivante da un dibattito condiviso, un percorso comune e per quanto possibile omogeneo almeno a livello regionale. E’ proprio per venire incontro a questa esigenza che nasce il progetto formativo, focalizzato sugli aspetti metodologici dei Percorsi Diagnostici e Terapeutici Assistenziali e su quali dovrebbero essere gli standard qualitativi per la diagnosi e la terapia, avendo come fine ultimo la qualità di vita dei pazienti, tenendo conto della sostenibilità del sistema sanitario regionale.»

L’evento scientifico, che ha ottenuto il patrocinio della Società Italiana di Endocrinologia, dell’Associazione dei Medici Endocrinologi e degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri delle quattro Province, è stato accreditato presso il Ministero della Salute per n. 4,9 crediti formativi. E’ rivolto agli operatori sanitari appartenenti alle categorie di: Medico Chirurgo (Endocrinologia, Medicina Generale, Anestesia e rianimazione, Neurochirurgia, Oftalmologia, Neurologia, Radiodiagnostica), Biologo, Infermiere, Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico e Psicologo.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments